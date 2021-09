Mondiale ogni due anni: il parere dei tifosi

In attesa che Infantino porti avanti il processo consultivo (ha annunciato la conclusione entro fine anno), è guerra su cosa pensi l’opinione pubblica del Mondiale ogni due anni. In Inghilterra la società internazionale di ricerche e analisi di mercato YouGov ha sottolineato che il 64% dei 1.000 inglesi intervistati è contrario alla rivoluzione. In Germania un sondaggio dell’istituto di ricerche di opinione Civey per conto di T-online ha svelato che addirittura l’85% dei fans valuterebbe negativamente un Mondiale ogni due anni.

La risposta della Fifa? In un comunicato stampa diffuso ieri mattina viene sottolineato che in uno studio on line svolto nel luglio 2021 da Iris e YouGov, 15.000 delle 23.000 persone interpellate in 23 Paesi di 6 confederazioni ha manifestato l’interesse a vedere più spesso il Mondiale. La maggior parte di loro ha chiesto la Coppa del Mondo ogni due anni: sono soprattutto i giovani i più attratti dal cambiamento. Adesso, ha fatto sapere la Fifa, è in corso un sondaggio che coinvolgerà 100.000 persone di 100 nazioni diverse. Come si concluderà? La Uefa e le Federazioni un’idea ce l’hanno…

