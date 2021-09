Koulibaly e la rimonta: «Anni fa non l’avremmo fatta»

Insuperabile in difesa contro il Leicester, Kalidou Koulibaly ancora una volta tra i migliori in campo e sempre più un trascinatore del Napoli. «Un buon risultato, è stato difficile perché il Leicester è una bella squadra, comunque noi potevamo fare meglio», dice a Sky nel dopo partita il difensore senegalese e spiega più nei dettagli. «Potevamo fare molto meglio perché sapevamo che il Leicester è una squadra che gioca molto in verticale e dovevamo essere pronti già dall’inizio perché loro erano molto veloci: non lo siamo stati e loro hanno fatto gol molto presto. Poi abbiamo messo il carattere giusto per ribaltare la partita e pareggiarla: se fosse stato due o tre anni fa potevamo perderla, adesso avevamo la mentalità giusta».

Koulibaly spiega le differenze del Napoli rispetto al passato. «Abbiamo avuto un po’ di maturità in più: sono qua da otto anni e ho visto passare tanti giocatori, ora abbiamo più esperienza e non abbiamo nessun timore, bisogna andare avanti». Koulibaly elogia Osimhen il grande protagonista con una doppietta contro il Leicester. «Lo sappiamo Victor è un’arma un arma che ci serve tanto, nel primo tempo ha avuto un po’ di timore, poteva andare più avanti al momento del tiro. Lui è uno che ascolta tanto i consigli, gli abbiamo parlato tutti e ha fatto due gol importanti nella ripresa e ha attaccato la profondità».

Fonte: Il Mattino