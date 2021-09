Il Napoli spreca, il Leicester riparte, ma è Osimhen che colpisce!

Il primo campanello d’allarme lo suona Barnes, su cui è bravissimo Ospina, ma al secondo tentativo il Leicester passa.

gli azzurri non riescono a capitalizzare la supremazia e sprecano troppo, tirano 15 volte nella prima frazione centrando solo tre volte lo specchio. Il Napoli si riprende e comincia a macinare gioco: il predominio è assoluto della squadra di Spalletti che comincia un vero e proprio tiro al bersaglio verso la porta di Schmeichel. Ma, tirano 15 volte nella prima frazione centrando solo tre volte lo specchio.

Centralmente Fabian Ruiz gioca bene in verticale e Anguissa lotta su ogni pallone, Zielinski si lancia bene tra le linee. Il Napoli spinge soprattutto a destra con Malcuit, Di Lorenzo invece spostato a sinistra per l’assenza di Mario Rui bada più alla fase difensiva. Il Leicester costretto ad abbassarsi si affida esclusivamente alle ripartenze. Nella ripresa i

l Napoli riparte a macinare gioco come nella prima frazione, mentre il Leicester si difende, Va in gol con Daka, ma la rete è annullata dal Var per il fuorigioco dell’attaccante. Spalletti si gioca le carte Elmas, Politano ma gli inglesi colpiscono nuovamente in ripartenza con Barnes che incrocia benissimo sul secondo palo. Nel momento più complicato Osimhen tira fuori una grande giocata sull’assist di testa di Fabian Ruiz e scavalca Schemeichel con un pregevole pallonetto. Nell’ultimo quarto d’ora Spalletti lancia Ounas che gioca tra le linee ed è subito incisivo in profondità sull’imbucata di Politano costringendo al fallo da ammonizione Soyuncu. Numero di Elmas conclusione troppo centrale sventata dal portiere del Leicester. Con Petagna negli ultimi 5 minuti il Napoli gioca con il doppio centravanti per l’assalto finale e Osimhen colpisce.

Si comincia con una falsa partenza.