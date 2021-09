E’ una squadra che tiene duro, il Napoli. Nonostante l’ultimo anno difficile, nel quale non è riuscito a centrare l’obiettivo (qualificazione Champions) ha dalla sua i numeri. I dati degli azzurri sono confortanti. Il Napoli tira spesso in porta, difficilmente non va a segno e come ricorda la SSCN:

Il Napoli è imbattuto da 13 gare consecutive considerando tutte le competizioni – l’ultima sconfitta risale allo scorso aprile sul campo della Juventus (2-1).