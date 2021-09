Gazzetta – La Premier League pazza di Victor Osimhen

Il Napoli ieri è riuscito nella grande impresa della rimonta sul Leicester, contro cui perdeva 2-0, grazie a due bellissimi gol di Victor Osimhen. Proprio in merito a quest’ultimo, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, pare che la Premier League sia pazza dell’attaccante azzurro, e che presto arriveranno al Napoli tante offerte per lui. Osimhen piace perchè oltre ad essere giovane, e quindi, con grandi margini di miglioramento, anche perchè ha mostrato qualità tecniche ed atletiche importanti, al punto da far pensare che possa già essere pronto per giocare in Premier.