[Formazioni] Udinese/Napoli, Gotti punta su Deulofeu e Pussetto. Recupero in difesa per Spalletti

Lunedì sera alla “Dacia Arena” l’Udinese affronterà il Napoli, in una sfida davvero interessante per la quarta di campionato. I friulani allenati da Gotti giocheranno con il 3-5-2, con Deulofeu e Pussetto in attacco. A centrocampo invece spazio ai vari Molina e Pereyra. In difesa tra gli atri Nuytink e Samir. In casa azzurra invece ci sarà il recupero di Mario Rui a sinistra. Per il resto Politano dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Lozano con Insigne e Osimhen a completare l’attacco.

Fonte: Corriere dello Sport