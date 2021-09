Europa League, Osimhen in corsa come miglior calciatore della settimana

Con la doppietta che è valsa il pari contro il Leicester per 2-2 Victor Osimhen si candida come miglior giocatore della settimana in Europa League. La SSCNapoli informa sul proprio profilo ufficiale Twitter come votare l’attaccante nigeriano.

