ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – C. Ferrato (att. Sassuolo): “Per me un’emozione ritrovare il campo dopo mesi di sacrifici e di sforzi”

Il campionato di serie A femminile, dopo tre giornate ha già confermato che sarà incerto nei pronostici, con conferme in testa e sorprese in coda alla classifica. Tra le prime c’è sempre il Sassuolo che ha vinto le prime tre sfide, confermando il gioco e compattezza di squadra. Ilnapolionline.com ha intervistato la punta delle neroverdi Claudia Ferrato.

Sei tornata in campo verso la fine dello scorso campionato. Che cosa ne pensi in merito? “Per me è sicuramente stato un motivo di soddisfazione, dopo un infortunio così lungo come il mio, ritrovare il terreno di gioco. Il tutto mi ha dato un senso di appagamento per gli sforzi e i sacrifici fatti in tutti questi mesi”.

Lo scorso campionato siete arrivate al terzo posto e questo inizio di stagione tre vittorie di fila. Quali aspettative per questa nuova stagione agonistica? “Lo scorso anno come squadra abbiamo raggiunto risultati importanti, peccato che per un punto non siamo arrivate al secondo posto, ma devo ammettere che nessuna di noi se lo aspettava. Quella appena iniziata è una stagione sportiva nuova però, dovremo giocare sfide e scontri diretti che ci diranno se potremo ripetere i risultati dello scorso campionato e si tireranno le somme”

Mister Piovani in questi 4 anni quanto ha inciso sulla squadra in campo e fuori? “Il mister ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del Sassuolo e di noi ragazze che facciamo parte del gruppo squadra. Sono 4 anni che allena la compagine neroverde e ormai ha dato la sua impronta dal punto di vista tattico, il gioco e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Nei mesi che sei stata infortunata chi ti è stata più vicino in maniera particolare? “I mesi che sono stata ferma per infortunio, sicuramente la squadra mi è stata molto vicina, oltre ovviamente ai miei genitori e amici più stretti. Dal momento che mi sono fatta male non mi è mai mancato il supporto e quando barcollavo c’era sempre qualcuno ad aiutarmi. Dire dei nomi sarebbe riduttivo, perciò ringrazio davvero tutti”.

Infine le aspettative per questa stagione sul campionato di serie A? “Aspettative? Per quella della stagione che è da poco iniziata, è giusto che vengano dall’esterno. Noi dovremo pensare a fare bene, passo dopo passo, partita dopo partita, senza porci limiti e al tempo stesso obiettivi. Anzi come dice mister Piovani, intanto prima raggiungiamo la salvezza e poi vediamo cosa avanza”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®