Decisivo sul gol del pareggio, Politano scrive su Instagram

«Siamo un grande gruppo che non molla mai», ha scritto Matteo Politano su instagram. E l’ex interista entrato nella ripresa è stato decisivo con l’assist a Osimhen per il 2-2 e con tante altre giocate di qualità. Stesso discorso per Elmas e Ounas anche loro hanno avuto un grande impatto nella partita dando energia per l’assalto finale. La forza della panchina, tra i tanti pregi del Napoli di Spalletti c’è anche questo: chi viene lanciato in campo riesce spesso a fare la differenza ed è stato così anche contro il Leicester. In campionato era già successo contro il Genoa con il gol di Petagna.

Fonte: Il Mattino