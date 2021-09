Attacco al top, ma il Mattino non dà la sufficienza al messicano. I voti

Anche Lozano per il Mattino non ha ancora il ritmo nelle gambe

5,5 Lozano

Un paio di accelerazioni provocano un giallo e un pericolo per il Leicester. Ma l’occasione migliore gli capita sulla testa: perfetto il tempo di inserimento sul cross di Malcuit, ma altrettanto perfetta è la risposta di Schmeichel che gli abbassa la saracinesca in faccia.

6 Insigne

Nemmeno stavolta il tiro a giro è utile per gonfiare la rete. Ci mette lo zampino nel gol di Osimhen gestendo bene il pallone al limite dell’area avversaria. Si sacrifica tanto in fase difensiva anche se la condizione fisica non è delle migliori, dimostrando di essere capitano vero, in campo e fuori.

7,5 Osimhen

Quando parte, i difensori inglesi si fanno il segno della croce, ma la croce vera è il suo tiro. Nel primo tempo fallisce almeno 3 clamorose palle gol. Poi nella ripresa si sblocca: prima il gol che accorcia le distanze, poi la zuccata vincente che vale il pareggio definitivo del Napoli in terra inglese.

Fonte: Il Mattino