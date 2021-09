Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Leicester-Napoli: analisi dei goal

Approfondimento sul Napoli nella prima partita del girone C di Europa League contro il Leicester, giocata il 16 settembre alle 21.00 allo stadio “King Power Stadium” di Leicester.

Analisi Goal fatti

Due goal molto diversi fra loro, uno partito per vie centrali ed uno da quelle laterali. Con una buona reazione gli azzurri hanno ripreso la partita. Nel primo goal (figura 1), vediamo quello che è il risultato del classico “torello” iniziale che spesso viene sottovalutato, ma ha grandi potenzialità, infatti aumenta la velocità di gioco e soprattutto la velocità mentale del calciatore. Nel caso specifico del primo goal c’è l’inserimento centrale di Insigne che passando palla ad Elmas la alza per superare la linea degli avversari e Ruiz di testa la passa ad Osimhen che, da centravanti, si “porta” la palla e riapre il risultato.

Nel secondo goal invece vediamo l’altra qualità del nigeriano attaccante del Napoli, Osimhen svetta di testa ed insacca per il 2a2 finale all’87 minuto. Ma nell’immagine (figura 2) vediamo che gli azzurri hanno voluto fortemente questo pareggio, con un ottimo cross di Politano che prima rientra sul sinistro e poi crossa, e l’attacco della porta avversaria da addirittura 4 azzurri; infatti i difensori avversari hanno dovuto perdere la marcatura iniziale per reagire all’inserimento degli attaccanti.

Analisi goal subiti

I goal subiti arrivano da alcune scelte sbagliate degli azzurri, che siano di passaggio o di marcature. Ma andiamo con ordine, nel primo goal subito (figura 3), l’azione avversaria parte da un lancio di Koulibaly che prova a cercare Malcuit; senza alzare la testa e vedere che era libero in verticale Lozano, ma c’è da dire che ha cercato il lato con meno prevenzione da parte degli azzurri, infatti Anguissa e Rrahmani sono abbastanza lontani per una seconda palla, così da innescare l’azione avversaria. L’azione che porta al cross di Barnes e vantaggio di Perez, vede la difesa azzurra scoperta. Infatti con Malcuit che si era proposto in avanti, Di Lorenzo ha seguito il taglio dell’attaccante, con Insigne che era fuori posizione di circa 20 metri.

Il secondo goal subito (figura 5) nasce da un errore generale della catena di sinistra, infatti sull’appoggio di testa di Koulibaly per Di Lorenzo; quest’ultimo con un passaggio orizzontale cerca Fabian Ruiz che viene anticipato dall’avversario che serve subito dall’altro lato Barnes. Cogliendo di sorpresa Malcuit, in quanto non ha visto il movimento in diagonale di Rrahmani che ha fatto per Koulibaly, così da lasciare un buco per l’inserimento dell’avversario che con un dribbling ed un tiro sigla il doppio vantaggio.

Conclusioni dell’approfondimento

E’ sembrato un Napoli distratto in alcune circostanze, ma come ha sottolineato mister Spalletti, gli ingressi in campo del secondo tempo hanno dato una nuova linfa agli azzurri. Che non si sono mai disuniti come squadra e sono rimasti compatti. E pareggiare una partita del genere porta ad aumentare ancora di più il morale. Adesso l’appuntamento con la seconda giornata di Europa League è il 30 settembre alle 18.45 contro lo Spartak Mosca allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®