Ancora una volta dalla panchina arrivano due top

Due autentiche forze della natura. Dalla panchina Politano e Ounas artefici della rimonta

6 Elmas

Aumenta la pericolosità della squadra nella ripresa, ma il suo contributo si limita a qualche dribbling e poco altro. Partecipa alla festa del Napoli anche grazie alle sue buone chiusure difensive e alle giocate sul limite dell’area di rigore avversaria mentre i compagni gli orbitano attorno.

7 Politano

Ottimo impatto sul match. Perché se Lozano aveva dato profondità alla squadra, lui è più collante. SI mette lì, sulla sua corsia destra, sale, scende e all’occorrenza si rende pericoloso. Nel finale incarta il gustosissimo cioccolatino che Osimhen raccoglie e spedisce alle spalle di Schmeichel.

7 Ounas

Pochi dubbi: è la scarica di adrenalina di cui aveva bisogno il Napoli per riprendersi dopo il doppio colpo del Leicester. Salta l’uomo con una naturalezza disarmante e per fermarlo, gli avversari devono usare obbligatoriamente le maniere forti. Decisivo per la rimonta.

sv Petagna

Dentro nel finale per aumentare la fisicità. Con lui in campo il Napoli non si sbilancia, ma non per questo è meno pericoloso. Aiuta Osimhen lì davanti e si sbraccia al suo solito con grande generosità. Manca l’appuntamento con il gol, ma la sua prestazione è sempre molto positiva.

sv Juan Jesus

Ancora una prova da terzino per il brasiliano che negli anni si è sempre più adattato in questa nuova posizione. Si rivelerà utilissimo alla causa in questo momento in cui scarseggiano i laterali mancini. Dentro nel finale non si risparmia e quando c’è da mettere la gamba non si tira mai indietro.