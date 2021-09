Allenamento mattutino per l’Udinese. Prima palestra, poi tecnica e tattica in campo. Lavoro personalizzato per Nahuel Molina nell’ottica di una gestione delle energie. Isaac Success ha svolto una prima parte in gruppo per poi proseguire con scatti e allunghi da solo. Personalizzato anche per Udogie, che col Napoli non ci sarà.

Premi qui per altre notizie sul Napoli

Fonte: tuttomercatoweb.com