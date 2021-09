Sky, Spalletti: “Pensare che il carattere era un punto debole. Osimhen…”

Dopo il pareggio raggiunto e meritato, in rimonta, contro il Leicester, ai microfoni di Sky Sport parla Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. “Abbiamo iniziato nel modo giusto, ma perso qualche palla di troppa e qualcuna ci è costata cara. Però, abbiamo sempre cercato di seguire le nostre idee, il nostro disegno, giocando a calcio per tutta la partita. D’altra parte la gara è sempre stata in equilibrio, ed è stato fondamentale ed importante aver reagito dopo il gol. Non siamo andati in difficoltà come morale, anzi, riuscendo a riprendere una gara meritata. Ho fatto dei cambi e chi è entrato, ha fatto quel che doveva fare, le cose giuste. Abbiamo un carattere forte, cosa che fino a qualche settimana fa era un punto debole: abbiamo avuto una grande reazione. E poi qui non si gioca per giocare al posto del compagno ma per giocarci al fianco. Osimhen deve imparare e conoscere delle cose poi diventerà extrabomber, superbomber. Di paragoni ne puoi fare tanti, ma coi più forti del mondo. Ora deve trovare precisione nelle scelte e nei movimenti che fa, a volte butta via corse inutili. E tecnicamente ci si può mettere qualcosa nel modo di calciare in porta”.