SKY, Osimhen: “Voglio dare tutto a questa squadra, che reazione!”

L’assoluto protagonista della gara, autore di una doppietta, Victor Osimhen, a fine gara, si presenta ai microfoni di Sky: “Ottimo inizio di Europa League, sono contento per me, per la squadra e soprattutto per come abbiamo reagito dopo essere stati sotto di due gol. Non voglio pormi limiti o obiettivi, so che il club ha sempre creduto in me e cominciare con due gol in Europa è importante. Voglio solo continuare così. Voglio dare tutto per il Napoli, basta infortuni, problemi, voglio raggiungere tutti gli obiettivi possibili per questa squadra!”