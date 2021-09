SKY, la convinzione di Koulibaly: “Tre anni fa l’avremmo persa”

A Sky Sport la parola al leader della retroguardia azzurra, Kalidou Koulibaly: “Potevamo fare meglio, ma il Laicester è una bella squadra e sapevamo che non sarebbe stato facile, soprattutto contrastare il loro gioco verticale e basata sulla profondità: dovevamo essere più pronti dall’inizio, invece non lo siamo stati e loro ci hanno punito in velocità. Però abbiamo avuto il carattere per ribaltarla, due-tre anni fa potevamo perderla. Sono qui da 8 anni, ho visti tantissimi calciatori passare, posso dire che adesso abbiamo più esperienza e nessun timore: testa bassa e guardare avanti. Osimhen? E’ un’arma che ci serve, nel primo tempo ha avuto timore, poteva andare più avanti per calciare. Lui ascolta tanto i consigli, ha fatto gol importanti, attacca in profondità come ci serve per metterci in fiducia. Ora continuiamo a lavorare anche se siamo contenti”.