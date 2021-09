Secondigliano, calcio e legalità per una prima Accademia Sportiva

Un’importante novità per il quartiere di Secondigliano. L’impianto dedicato all’ex presidente federale Ottorino Barassi è stato ceduto all’associazione Insieme tra la gente e potrà trasformarsi in un centro di legalità, fondamentale per il recupero dei giovani. Un punto di riferimento per l’intero quartiere, come è stato sottolineato dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. «È stato il risultato di un grande lavoro di squadra. Comitato regionale e diverse istituzioni locali hanno lavorato fianco a fianco, con il solo scopo di riconsegnare al territorio un polo sportivo fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni. La Figc è attenta alle esigenze del territorio, ma soprattutto supporta tutte le iniziative di sviluppo in favore dei giovani. Vogliamo creare le condizioni migliori per l’educazione delle future generazioni, per questo c’è l’intenzione di realizzare in Campania la nostra prima Accademia sportiva». L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio villaggio, dove educare i giovani e avviarli alla pratica sportiva.

