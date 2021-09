Salvione, giornalista: “Chi al posto di Mario Rui? Secondo me Di Lorenzo a sinistra”

Su Radio Marte, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista, ecco le sue parole: “Il Napoli affronta una squadra forte, che dal trionfo incredibile con Ranieri si è irrobustita come società e squadra, si è rinforzata e ora è una realtà. Si è nuovamente dimensionata verso l’altro, diventando una vera squadra importante in Premier League. La chiave sarà come il Napoli approccerà in campo, i primi 20′ sono da non sbagliare. Chi al posto di Mario Rui? Secondo me giocherà Di Lorenzo a sinistra con Malcuit a destra, credo sia la scelta più logica al momento al di là di sorprese all’ultimo minuto. Penso che Spalletti cercherà di mettere la migliore formazione possibile al momento, non è ancora il momento di fare turnover anche perché ora inizia un mini ciclo e poi magari nelle prossime partite si cambierà qualcosa. Insigne mi aspetto giochi”.