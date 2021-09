PRIMAVERA 1 – Juventus-Napoli, designata la terna arbitrale

Dopo la pesante sconfitta in casa contro la Sampdoria per 1-6, il Napoli Primavera allenato da Niccolò Frustalupi, cercherà un pronto riscatto contro la Juventus. I bianconeri di Bonatti anche loro sono reduci da una sconfitta in campionato 4-2 contro l’Atalanta e dal pari in Youth League contro il Malmoe. E’ stata designata la terna arbitrale, a Vinovo fischio d’inizio ore 13,00.

Primavera 1 – Juventus-Napoli: Arbitro Di Graci di Como; Ass1: Francesco Cortese di Palermo; Ass2: Giulio Basile di Chieti

Fonte: juventusnews24.com