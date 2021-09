Osimhen sogna la ribalta ed il primo gol europeo in azzurro

Osimhen corre verso il primo gol in Europa con la maglia del Napoli, quello che sarebbe anche il primo stagionale. Il nigeriano, infatti, ha avuto una partenza difficoltosa in campionato: espulso dopo 23 minuti nel match di esordio contro il Venezia, ha poi giocato dal primo minuto con la Juventus. L a certezza di giocare in Inghilterra l’ha avuta solo lunedì quando sono arrivate notizie positive riguardo all’ok del governo britannico per l’accesso dei calciatori che hanno giocato con le loro nazionali in Paesi inseriti nella lista rossa dal Regno Unito.

E stasera affronterà a distanza Iheneacho, l’amico della nazionale nigeriana: tutti e due sono stati decisivi nelle ultime due sfide di qualificazioni mondiali della Nigeria. Osimhen è il terminale offensivo più avanzato degli azzurri e viene cercato negli spazi dove può sfruttare la sua velocità e la sua potenza. Generosissimo, lotta su ogni pallone e non molla mai, deve stare attento solo a tenere a bada la sua irruenza. La notte inglese potrebbe essere su misura per lui, Osimhen sogna di vivere una serata da grande protagonista: è tra i più attesi per la prima partita europea stagionale del Napoli, un esordio difficile in Europa League contro gli inglesi del Leicester.

Il Mattino