Napoli e Spalletti: c’è un trend negativo che bisogna sovvertire

Il Napoli e mister Spalletti hanno una cosa in comune. C’è un trend negativo per entrambi con le squadre inglesi. Mentre per il club c’è un’unica vittoria targata 1970, per il tecnico la casella è ancora vuota. C’è da dire che le cose erano alquanto simili anche con la Juventus…La Gazzetta dello Sport, sull’argomento scrive: “D’altra parte, c’è un trend negativo che Spalletti vorrebbe invertire. E riguarda le sue sfide con le squadre inglesi. Finora, ne ha giocate otto, tra Roma e Zenit San Pietroburgo e non ne ha mai vinta una. Un piccolo handicap nel suo prestigioso curriculum, che il tecnico vorrebbe eliminare, magari proprio stasera vincendo il confronto più tosto del girone di qualificazione”.

“Mezzo secolo. È il tempo trascorso dall’ultima vittoria del Napoli, in trasferta, contro una squadra inglese. Quella volta, nel maggio 1970, la squadra allenata da Beppe Chiappella battè lo Swindon Town nel suo stadio, nella finale d’andata del Trofeo anglo-italiano. Da allora, più niente, se non il fascino delle sfide degli ultimi anni, questi dell’era De Laurentiis, che sono stati caratterizzati, finora, anche dalle notti magiche vissute ospitando il Chelsea, il Manchester City, l’Arsenal, il Liverpool”.