Luciano Spalletti: “Rogers ha tenuto il Leicester tra i top club”

Dici Leicester e non puoi non pensare all’ impresa calcistica targata Claudio Ranieri. Ti ricordi che i sogni esistono proprio per poter essere realizzati. Ora alla guida delle volpi inglesi c’è Brendan Rogers, che cerca di continuare quanto accaduto precedentemente con autorevolezza. Ne parla anche Spalletti in conferenza: «Queste sono le partite che ci piacciono. La nostra professione sarà segnata dal comportamento in queste gare. Vogliamo giocare sfide di questo livello, contro avversari importanti come la Juventus, come il Leicester, che Rogers, bravissimo, ha tenuto tra i top club. Siamo al cospetto di una squadra di valore, guidata da un tecnico che merita stima e che sa combinare la pressione e l’atletismo del loro calcio con le personalizzazioni tattiche che lo caratterizzano. Ma noi vogliamo il risultato più importante in questa Europa League».

A. Giordano (CdS)