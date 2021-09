L’ EL non sarà più un ostacolo, Spalletti: “La credibilità va acquisita”

L’astinenza è durata due anni, Spalletti li ha trascorsi osservando il calcio dal buco della serratura, ora è il momento di lasciarselo alle spalle quel digiuno forzato. E’ giunto il momento di godersi queste sensazioni (anche) inedite, di assaporarle: «Ogni volta che si scende in campo e si indossa questa maglia, bisogna avere lo stesso atteggiamento. Sono due mesi che ci diciamo certe cose e la credibilità va acquisita tenendo fede a propri propositi: nel football non c’è un interruttore che azioni e stacchi. No!». E allora non sarà come in passato, quando l’ Europa League ad un certo punto si trasformava in un ostacolo da scansare con classe, ma sarà una tentazione che Luciano Spalletti vuole giocarsi, vivere, per se stesso e pure per la storia di un club che, ripensandoci, potrebbe persino permettersi di inveire contro la tecnologia, scesa in campo troppo tardi e quindi incapace di fronteggiare lo «scippo» con il Dnipro.

Fonte: CdS