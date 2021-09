Il Napoli cerca un risultato positivo in Inghilterra: ecco da quando manca

Il Napoli, prima squadra italiana a rimettere piede in Inghilterra dopo il trionfo della Nazionale l’11 luglio a Wembley, ha un cattivo rapporto con gli avversari di questo Paese. Nelle trasferte di Champions ed Europa League negli ultimi undici anni non ha mai vinto, collezionando sei sconfitte e tre pareggi, l’ultimo in casa del Liverpool per 1-1 nel 2019, risultato che interruppe la serie di cinque ko. Quel pareggio avvicinò gli azzurri di Ancelotti alla qualificazione agli ottavi, traguardo che non risparmiò al tecnico emiliano l’esonero. Fonte: Il Mattino.