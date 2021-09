Gli ultras dicono sì all’Europa. Questa sera saranno presenti alcune centinaia

Saranno uno vicino all’altro, senza limitazioni, senza doversi preoccupare delle misure restrittive invece in vigore negli impianti italiani. Come nella immagini delle curve degli stadi di mezza Europa dove non c’è divieto di assembramento e il tifo non deve preoccuparsi del Covid. E allora eccoli che gli ultras del Napoli non hanno perso l’occasione, appena l’Uefa ha aperto alle trasferte dei tifosi, cosa per nulla scontata. E così tornano stasera a seguire la squadra azzurra in trasferta in Europa. L’ultima volta è stato sempre in Inghilterra, il 27 novembre del 2019, in casa del Liverpool (finì 1-1). Ventidue mesi di stadi a porte chiuse. Sono stati 320 i biglietti del settore ospiti venduti online in questi giorni, ma di sicuro sono circa 150 i tifosi dei gruppi organizzati, della Curva A e B, che ieri hanno iniziato il loro viaggio verso Leicester. Non è semplice calcolare quanti di questi trecento che andranno a fare il tifo nel settore ospiti del King Power Stadium partiranno da Napoli o dall’Italia: le vendita è online ed è quindi possibile che tra gli acquirenti ci siano anche molti residenti nel Regno Unito. In ogni caso, una macchia d’azzurro tra i circa 30mila tifosi del Leicester che riempiranno, come tradizione british, lo stadio per l’esordio delle Foxes contro un club italiano. Se l’Italia ammette una presenza del 50 per cento della capienza, per gli stadi inglesi non ci sono restrizioni. E per entrare nello stadio del Leicester non c’è bisogno neppure del Green Pass.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)