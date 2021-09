Giaretta: “Leicester/Napoli è una gara aperta, poi occhio, l’ Udinese è forte”

Cristiano Giaretta, DS del Watford ed ex DS dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete” sulle frequenze radiofoniche di Radio Marte:

“Qui si respira una buona aria, siamo concentrati sul campionato. Abbiamo una partita importante a Norwich e ci stiamo preparando. Leicester-Napoli? La vedrò sicuramente, sarà una bella gara con due belle squadre che hanno ottimi giocatori. Cosa deve temere il Napoli? Il Leicester è una squadra organizzata, con una sua identità ben definita, sa accelerare durante la gara con qualità, c’è da stare attenti. Ma anche il Napoli dice la sua, sarà una bellissima gara aperta a ogni risultato. La differenza la faranno gli episodi.

In Inghilterra ci sono difensori più forti di Koulibaly? In Premier League ci sono tanti difensori forti come lui, quindi forti fisicamente e tecnicamente. Il fatto di aver trattenuto lui e altri giocatori importanti sarà sicuramente fondamentale. Spalletti può contare su una rosa importante, con l’aggiunta di qualcosa arrivata dal mercato.

Anguissa? Non mi sorprende assolutamente perché è un signor giocatore. Qui è molto conosciuto, ha giocato in tutte le leghe più importanti d’Europa tranne la Bundesliga. Titolare fisso con la Nazionale, giocatore solido, prettamente difensivo ma ha ottime qualità tecniche e un’alta percentuale nei duelli 1 vs 1.

Il Watford? Siamo una buonissima squadra, siamo partiti bene con una vittoria e poi abbiamo perso gare sfortunate. Il Norwich è una gara fondamentale per noi. Fattore ambientale? Bisogna calarsi e non rendersi sorpresi, i giocatori del livello del Napoli però non subiranno questo. Certamente il fattore ambientale conta e anche tanto, si è visto anche con il Milan ieri sera. L’ambiente che troverà il Napoli sarà incandescente, qui non c’è limite sulla capacità dello stadio, non ci vuole neanche il Green Pass. Ingresso libero e a discrezione di ognuno.

Chalobah? Lo abbiamo ceduto al Fulham che con lui ha rimpiazzato Anguissa. Udinese-Napoli? I friulani stanno facendo molto bene e sono una squadra forte, Pozzo ha fatto un grandissimo mercato prendendo giocatori giovani ma già pronti per giocare, aggiungendo una base molto solida. Sarà una gara molto interessante. L’Udinese è forte quest’anno”.

sigonfialarete.com