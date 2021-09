G. Cannella, dirigente sportivo: “Vincere porta morale ed entusiasmo”

Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Marte, l’intermediario e dirigente sportivo Giuseppe Cannella: “Ci auguriamo che il Napoli non si faccia schiacciare ma ogni partita fa storia a sé, vediamo che cosa potrà dire questa gara. Va capito se il Napoli può competere a livello internazionale. Nella prima partita in cui Anguissa ha esordito nel Napoli era evidente il fatto che venisse da un altro tipo di preparazione. La stessa Nazionale italiana ha fatto fatica nelle prime 2 gare. Speriamo in una buona prestazione e in una crescita continua. Vincere porta morale ed entusiasmo”.

Fonte: Radio Marte