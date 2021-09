[Foto] SERIE A FEMMINILE – Primo allenamento con il Napoli per Soledad Jaimes

Da quando ha finito la quarantena, dopo essere arrivata in Italia dal Brasile, Soledad Jaimes si sta allenando per essere a disposizione di mister Pistolesi a partire dal match di Verona. Non è ancora ufficiale il suo approdo a Napoli perché dall’ultima partita disputata con il Santos debbono trascorrere i tempi tecnici per il suo tesseramento ma… un altro Sole è pronto per spuntare nel cielo azzurro!

Fonte: facebook Napoli femminile