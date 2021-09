[Formazioni] Leciester-Napoli, per gli inglesi Vardy terminale offensivo. Due ballottaggi per Spalletti

Questa sera alle ore 21,00 al “King Power Stadium”, il Leicester affronterà il Napoli per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Per i padroni di casa di Brendan Rodgers sarà 4-2-3-1, con Vardy terminale offensivo e alle sue spalle Albrighton, Maddison e Barnes. In casa azzurra Spalletti ha due ballottaggi. A sinistra Di Lorenzo in leggero vantaggio su Juan Jesus, mentre in avanti Insigne o Politano, con l’ex di Inter e Sassuolo in leggero vantaggio sul capitano. Per il resto Rrahamani al fianco di Koulibaly in difesa ed Elmas in vantaggio su Zielinski.

Fonte: CdS