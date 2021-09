EUROPA LEAGUE – Leicester-Napoli 2-2, i top e i flop della squadra azzurra

Esordio in Europa League da parte del Napoli al “King Power Stadium” contro il Leicester di Brendan Rodgers. Dopo l’inizio di gara a buoni ritmi, arriva il vantaggio dei padroni di casa, cross di Barnes e Ayoze Perez segna da pochi passi, male Di Lorenzo. La partita però non cambia, anzi gli azzurri creano tante occasioni. Due clamorose con Zielinski, calcia male e salva Castagne. Poi Lozano di testa, parata di Schmeichel. Nella ripresa arriva il raddoppio con Barnes, stavolta non bene Malcuit e nulla da fare per Ospina. La partita sembra finita ma qui sale in cattedra Osimhen. La prima è con un lob vincente da pochi passi, mentre la seconda è di testa a quasi tre metri salendo i cielo ed è 2-2. Nel recupero Rrahamani sfiora la rete del 2-3, ma il carattere del Napoli anche stasera ha fatto la differenza, oltre le occasione create. Ecco le pagelle della sfida di Leicester.

Top

Koulibaly 6,5 – Se si esclude un lancio sbagliato, dove nasce il gol del Leicester, per il resto come sempre insuperabile. Bene su Ineahacho e poi Daka e cresce alla distanza. Giocatore come sempre insostituibile.

Rrahamani 6,5 – Il difensore kosovaro ha confermato di essere attento fino alla fine della gara. Non sbaglia in diagonale fino alla fine e per poco non decide la gara di testa, concentrato insomma.

Anguissa 6,5 – La prestazione del camerunense non è stata come contro la Juventus, ma si vede che ha voglia di fare in mezzo al campo. Deve essere meno frenetico però la prestazione è stata positiva.

Fabian Ruiz 6 – Il mezzo voto in più dello spagnolo lo è per l’assist di testa per Osimhen. Inizio anche confortante, ma ogni tanto è poco concentrato. Sicuramente non come sabato, ma nel complesso non ha demeritato.

Insigne 6,5 – Il capitano non doveva scendere in campo, ma queste partite è difficile che le salta. Come sempre difende e attacca come pochi. Sfiora la rete per ben due volte e cerca l’intesa con Lozano. Cala inevitabilmente, ma nel complesso davvero positivo.

Politano 6,5 – L’ingresso dell’estero di destra, cambia la partita. Corre tanto, serve la palla ai compagni come per Osimhen per il pareggio. Cresce la condizione ed è un’altra arma per Spalletti.

Osimhen 7 – L’attaccante nigeriano entra nella storia con una doppietta, soprattutto per se stesso. Primo tempo dove non sempre è costante. Nella ripresa però è devastante, prima rete con un lobo nello stretto e poi il colpo di testa devastante. Arma letale per gli avversari.

Flop

Malcuit 5 – Tutto sommato la prova del laterale francese non era stata negativa, bel cross per Lozano e alcuni recupero. Purtroppo le due reti Barnes lo supera e lì deve essere più attento. Deve giocare per crescere la condizione fisica.

Di Lorenzo 5 – Inizio traumatico per il terzino campione d’Europa. Sbaglia la diagonale su Ayoze Perez e poi un giallo che lo poteva condizionare. Meglio con il passare dei minuti e nel finale passa a destra. Nell’emergenza non era semplice.

Zielinski 5,5 – Il polacco non era certo di giocare e l’inizio faceva ben sperare con un paio di accelerazioni. Il mezzo voto in meno è per la rete non sfruttata da pochi passi, doveva poteva fare di più.

A cura di Alessandro Sacco