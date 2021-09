Europa League – Bene Lione e Monaco, pari Sociedad

In campo anche le altre partite delle ore 21 sempre per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Partenza a razzo del Lione che vince 2-0 in casa del Rangers Glasgow e balza subito al comando del gruppo A, finisce 0-0 l’altra sfida del girone tra Brondy e Sparta Praga. Buon inizio anche per il Monaco che stende 1-0 lo Sturm Graz e va in testa nel gruppo B, mentre finisce 2-2 tra PSV Eindhoven e Real Sociedad. Nel gruppo D infine successo dell’Olympiacos per 2-1 sull’Antwerp, parità invece tra Eintracht Francoforte e Fenerbahce per 1-1