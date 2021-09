EL: ore 18,45 Galatasaray-Lazio. Le probabili formazioni

Sarri ha parlato della sfida con il Galatasaray, esordio europeo: «Terim ha lasciato in Italia un ricordo indelebile. I grandi allenatori come lui li ho studiati tutti. L’Europa League è una manifestazione bellissima» . Mau ha vinto il trofeo nel 2019 con il Chelsea: «Ho avuto la fortuna di giocare una finale bellissima tra due squadre inglesi (Chelsea-Arsenal 4-1), regala emozioni enormi. Quest’anno l’Europa League sarà ancora più complessa, il nostro girone è di grande livello». Sarri, Mister Europa 2019, ha vinto 19 delle sue 25 partite nel torneo (4 pari, 2 sconfitte per il resto). Solo Simeone (81%) ha una percentuale di vittorie migliore (76% per Mau). Nessuno sa chi giocherà oggi, neppure i suoi uomini: «Non ci possiamo permettere stravolgimenti perché ancora non abbiamo un’identità così forte. Schiererò la miglior formazione possibile». Pretende risposte, vuole giocatori seguaci: «Dobbiamo dare una risposta a noi stessi, faremmo contenti anche i tifosi. Abbiamo giocato due buone gare e una no. Per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo. La fase di rigetto era possibile, devo lavorare perché sia più breve possibile».

Fonte: CdS