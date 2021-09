EL – Avversarie Napoli – Cade lo Spartak: blitz a Mosca del Legia Varsavia

Un gol di Kastrati, subentrato nella mezzora finale, fa esultare il Legia Varsavia. Colpo grosso dei polacchi a Mosca, nella prima partita della fase a gironi di questa Europa League. Il battesimo del torneo regala una sorpresa, e l’acuto allo scadere dell’attaccante kosovaro arrivato dalla Dinamo Zagabria. Così stasera il Napoli a Leicester dovrà mettere nel mirino i tre punti per non perdere terreno della vetta del girone. L’anticipo interessa infatti Luciano Spalletti, che nel prossimo turno riceverà lo Spartak (infortunio per Zobnin a metà primo tempo). Un’azione sull’asse di due giocatori entrati dalla panchina, è quella che risolve il pomeriggio moscovita: Muci per Kastrati, che trafigge Maksimenko. E il Legia passa nell’unico tiro in porta del secondo tempo, mentre non servono a nulla le 23 conclusioni sfoderate dai russi.

IL TABELLINO

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko 6; Rasskazov 5,5 Gigot 5 Dzhikiya 6; Moses 5,5 (37′ st Bakaev 6) Umyarov 6 Zobnin 5 (23′ pt Hendrix 5,5) Ayrton 5,5 (24′ st Lomovitskiy 6); Promes 6 Ponce 5,5 Larsson 6 (37′ st Sobolev 5,5). All.: Rui Vitoria 5,5



LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Boruc 6; Jedrzejczyk 6,5 Wieteska 6,5 Nawrocki 6; Johansson 6 Slisz 6 Kharatin 5,5 (14′ st Kastrati 7) Luquinhas 6 (37′ st Muci 6) Mladenovic 6; Josue 6,5 (48′ st Lopes sv) Emreli 6 (37′ st Pekhart 6). All.: Michniewicz 6,5



ARBITRO: Dabanovic (Macedonia) 6,5.



MARCATORE: 47′ st Kastrati.



AMMONITI: Gigot (S), Wieteska (L), Umyarov (S), Johansson (L), Jedrzejczyk (L), Josue (L), Lomovitskiy (S).

Fonte: CdS