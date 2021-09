Dubbio Insigne? Spalletti in conferenza stampa fa chiarezza

Verranno giorni anche peggiori, è così che va, partite che si intrecceranno in una sequenza stressante, ma adesso è il momento delle tre trasferte consecutive – Leicester, poi Udine e il Marassi doriano – e nonostante l’emergenza non ci sarà calcoli, né troppo turno over per il Napoli che Spalletti ha in testa, una squadra che sappia spogliarsi e rivestirsi in corsa, restando se stessa con il tridente o senza. E sino a quando non comincerà, in questa Leicester che inaugura il tour europeo, si resterà nei dubbi, Insigne o Politano ed Elmas o Zielinski, perché con le contusioni non si rischia. «Insigne ha saltato in realtà un solo allenamento vero ma dipenderà poi dalle sensazioni dell’ultimo momento per decidere se la comincerà oppure no. Non ci sono ancora troppe tossine da smaltire, siamo appena all’inizio della stagione, e non cambierò troppo, almeno così penso in questo momento, qualcosa varierò ma in misura contenuta che non arriverà ai quattro-cinque cambi. Zanoli sta crescendo e sta imparando ma Malcuit ha esperienza alle spalle e poi con le cinque sostituzioni posso intervenire in maniera più netta».

A. Giordano (CdS)