Brendan Rodgers  (all. Leicester): “Saremo pronti contro una delle favorite dell’Europa League”

Brendan Rodgers tecnico del Leicester, mette le mani avanti quando si parla di Napoli avversario questa sera nella fase a gironi di Europa League. «Per me, qualitativamente, sono un club da Champions League – afferma – Senza dubbio sono uno dei favoriti in Europa League, sono pieni di talento in ogni ruolo. Ho studiato bene la squadra, e noi pensiamo che Spalletti schiererà il 4-3-3, anche se siamo preparati anche per un 4-2-3-1. È un grandissimo allenatore e può anche sorprenderci o cambiare atteggiamento tattico a partita in corso. Dovremo essere pronti».

L’anno scorso il Leicester ha perso la Champions all’ultima giornata, ma ha vinto la Coppa d’Inghilterra. Ha dimostrato di essere in grado di tenere testa a squadre ben più blasonate (e ricche). In estate, ha aggiunto elementi come il centrocampista del Lilla Soumare, lo stopper del Southampton Vestergaard, il centravanti del Salisburgo Daka e l’esperto terzino, sempre del Southampton, Bertrand.

«È la rosa più forte da quando sono qui? Io lo spero – afferma Rodgers – Nelle ultime stagioni siamo stati sfortunati con gli infortuni e avere così tante soluzioni ci tutela un po’. Ma non è solo questione di talento, è anche questione di mentalità. Per noi l’Europa League è un traguardo fondamentale, siamo qui per vincerla».

Rodgers potrà contare sull’intera rosa di giocatori tesserati per l’Europa League, mancano solo i due lungodegenti, il difensore Fofana (uno dei migliori stopper in Premier League lo scorso anno) e l’esterno Justin.

Gli fa eco capitan Schmeichel: «Contiamo sull’apporto dei tifosi. Sarà una serata speciale. Il Napoli è una grande squadra, lo ha dimostrato negli ultimi anni, spesso in corsa per il campionato di Serie A. Sono molto pericolosi… ma noi siamo pronti».

G. Marcotti (CdS)