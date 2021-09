Avversario Napoli – L’ Udinese prepara il posticipo contro gli azzurri

Prossima avversaria in campionato per gli azzurri di mister Spalletti sarà l’Udinese. La squadra friulana ha iniziato ieri la preparazione del match con gli azzurri che la vedrà impegnata lunedì sera. Nel pomeriggio mister Gotti ha ritrovato il gruppo al Bruseschi per il primo allenamento settimanale. Alla seduta di non hanno preso parte il lungodegente Nestorovski, Udogie e Isaac Success. Quest’ultimo sta recuperando dal problema gastro intestinale che lo ha tenuto fuori contro lo Spezia ed ha svolto un allenamento a parte. Il tutto sotto gli occhi di Gino Pozzo. Il programma della squadra prevede un allenamento al giorno: oggi, in mattinata, venerdì e sabato di pomeriggio e domenica la rifinitura alle 17.

da Udineseblog.it