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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 4^ giornata: Abbattista per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 18 settembre.

ASCOLI – BENEVENTO h. 14.00
ABBATTISTA
LANOTTE – MASSARA
IV: PETRELLA
Var: SACCHI
Avar: FIORE

BRESCIA – CROTONE Venerdì 17/09 h. 20.30
CAMPLONE
LONGO – MASTRODONATO
IV: LUCIANI
VAR: DIONISI
AVAR: TOLFO

CITTADELLA – PORDENONE h. 18.30
COLOMBO
BINDONI – AVALOS
IV: ZUCCHETTI
VAR: PAIRETTO
AVAR: ROSSI L.

COMO – FROSINONE Venerdì 17/09 h. 18.00
MARCENARO
ROSSI M. – LAUDATO
IV: RICCI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAPALDO

LR VICENZA – PISA h. 16.15
MASSA
VECCHI – LOMBARDO
IV: CALDERA
VAR: SERRA
AVAR: RASPOLLINI

LECCE – ALESSANDRIA h. 14.00
GIACOMELLI
NUZZI – CIPRIANI
IV: CENTI
VAR: DI MARTINO
AVAR: RANGHETTI

MONZA – TERNANA h. 14.00
ZUFFERLI
SCARPA – SACCENTI
IV: CREZZINI
VAR: BANTI
AVAR: GIUA

PARMA – CREMONESE Domenica 19/09 h. 20.30
VOLPI
TEGONI – CIPRESSA
IV: EMMANUELE
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO

PERUGIA – COSENZA h. 14.00
MIELE
GROSSI – AFFATATO
IV: UBALDI
VAR: PRONTERA
AVAR: MUTO

REGGINA – SPAL h. 14.00
BARONI
SECHI – BARONE
IV: VERGARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BACCINI

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