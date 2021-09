Spalletti “valuta” gli infortunati e con calma prepara la sfida

Ieri Spalletti è rimasto a lungo a Castel Volturno. C’era Lobotka che ha svolto un’altra seduta personalizzata, mentre Ghoulam era a Villa Stuart, dove il professor Mariani ha confermato che entro 20 giorni potrà essere convocato. Per quanto riguarda Mertens, invece, a breve il medico della nazionale belga, Declercq, farà il punto della situazione con il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico. Il via libera dovrebbe arrivare in vista della gara contro il Cagliari, o anche prima. Intanto, mister Spalletti prepara la gara d’esordio di Europa League. Appare tranquillo in vista della sfida di Leicester. In fondo sa che l’Europa è vetrina importante, ma sa anche che quel che conta per il club è il ritorno tra le prime quattro d’Italia. Perché rinunciare alla Champions per tre volte consecutive sarebbe qualcosa di pesantissimo da poter sostenere per i conti di De Laurentiis.