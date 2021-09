SERIE A FEMMINILE – Nuovo difensore per la Lazio di coach Morace

Dopo la pesante sconfitta casalinga per 1-8 contro l’A.c. Milan, la Lazio Women doveva correre ai ripari per sistemare la difesa. Il d.g. Bianchessi ha annunciato in conferenza stampa l’acquisto di Elisabetta Folletta, giocatrice di 21 anni. L’italo-australiana ha giocato nel Camberra United e cercherà di dare il suo contributo per a stagione delle biancocelesti allenata da coach Morace.

Fonte: tuttocalciofemminile.com