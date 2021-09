Segnali di fumo di DeLa a Insigne che si è fatto raccontare dell’incontro con il suo agente

Sia chiaro: Insigne non ha nulla di grave. Si è fatto raccontare l’incontro tra Pisacane e De Laurentiis prima della gara e ha cercato anche lui di comprendere se da parte del presidente ci sono segnali di apertura. Al momento, la chiacchiera ha solo segnato un disgelo che non è cosa di poco conto visto il clima che si è respirato questa estate. Ma da tempo De Laurentiis manda segnali di fumo a Insigne: attende il momento giusto per chiamarlo e parlare del futuro. Voleva già farlo dopo Napoli-Venezia, poi ha cambiato idea. In ogni caso, quello con Insigne non è un addio già scritto. Anzi: tutto ancora può succedere e quella del suo contratto in scadenza sarà una telenovela che accompagnerà per tutta la stagione.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)