Ospina e Osimhen, arriva l’ok in stile british

La tematica, in Inghilterra, era attuale da tempo, rientrava in un piano di allentamento globale pensato in vista dell’inverno coi dati sul contagio ormai in netto miglioramento. Ospina e Osimhen potranno raggiungere il Regno Unito grazie ad una modifica dell’attuale legge in termini di misure restrittive per chi è stato in zone considerate a rischio. Il termine di dieci giorni per la quarantena non dovrà più essere rispettato e dunque Spalletti sarà libero di schierare Ospina tra i pali e Osimhen al centro dell’attacco. Entrambi avevano risposto alla chiamata della propria Nazionale e sono rientrati solo alla fine della scorsa settimana. Il rischio era di dovervi rinunciare a causa della lunga quarantena che avrebbero dovuto rispettare. Non ce ne sarà più bisogno. Fondamentale, in tal senso, la diplomazia della Uefa ma anche le continue e puntuali sollecitazioni da parte di De Laurentiis, sempre a contatto coi vertici del calcio europeo.

Fonte: F. Tarantino (CdS)