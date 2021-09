Osimhen e Vardy a furia di crederci ce l’hanno fatta: si riconosceranno

Victor Osimhen, 22 anni, e Jamie Vardy, 34 anni, guideranno i rispettivi “attacchi” domani sera in Leicester/Napoli. I due hanno in comune tre cose: la passione per i gol, una storia di periferia alle spalle, il carbonio. Osi ne ha respirato un bel po’ dribblando macchine impazzite per le strade di Lagos, la capitale della Nigeria, nel corso delle sue giornate da venditore d’acqua, tagliatore d’erba e tuttofare dei vicini; Jamie il ventenne, invece, ci ha messo le mani avendo lavorato in una fabbrica di Sheffield specializzata nella lavorazione della fibra di carbonio. Si spaccavano la schiena, prima di spaccare le porte. Due che a furia di crederci, lottare e lavorare ce l’hanno fatta alla grande: Osimhen è il 9 del Napoli e della Nazionale nigeriana; Vardy il 9 del Leicester e un tempo anche della Nazionale inglese. Loro sono i centravanti, quelli che la buttano dentro. Loro, Victor e Jamie, sono le facce diverse della stessa storia di Leicester/Napoli: e domani, guardandosi negli occhi, probabilmente si riconosceranno.

