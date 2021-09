Non solo Insigne, anche per il terzino neo papà sarà oggi provino decisivo

Il Napoli questa mattina alle ore 11,00 svolgerà la seduta mattutina al Konami Training Center di Castel Volturno, prima di volare per Leicester. Sarà una seduta di allenamento decisiva per Insigne e Mario Rui. Il capitano ha reso una botta nel corso del match contro la Juventus, ma resta in dubbio per il match di Europa League. La sensazione è che stringerà i denti per andare in panchina contro gli inglesi. Provino anche per il terzino sinistro portoghese, si deciderà se convocarlo o meno per domani sera. Infine ieri controllo a Villa Stuart per Fahouzim Ghoulam, dove il Professor Mariani ha dato l’o.k al franco-algerino per continuare ad allenarsi con il gruppo.

Fonte: F Tarantino (Cds)