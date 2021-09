LIVE – Conferenza stampa di Kasper Schmeichel: “In Coppa vogliamo fare bene”  

Premere f5 per gli aggiornamenti

-Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Faremo del nostro meglio, in Coppa non è mai semplice. Ho sentito dell’ intervista di Tielemans, egoisticamente spero lui resti qui ancora per molto.

Il tecnico, Rodgers, parlerà alle 14.30, mentre alle 13.30 ha invece avuto inizio la conferenza del portiere del Leicester, Kasper Schmeichel

Questa mattina, all’interno del “King Power Stadium”, ci sarà la conferenza stampa del tecnico dei padroni di casa Brendan Rodgers e di un tesserato del club inglese. I “foxes” cercano riscatto dopo un inizio di campionato non certo brillante, per far bene in Europa League. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

