In ritardo di condizione, Leicester potrebbe “aiutare” Lozano

Il Napoli aspetta di rivedere Lozano. Il Chucky, uno dei migliori lo scorso anno, deve “ingranare” ancora in questa stagione. Sembra strano, ma pare debba giocarsela un po’ con tutti: con Politano per la fascia destra, con Insigne per la sinistra e poi con Zielinski e Ounas per la terza casella dell’eventuale tris di trequartisti. Alla base di questo un inevitabile ritardo di condizione. Lozano sta pagando le fatiche estive con la Nazionale messicana e anche la pausa obbligata dall’infortunio rimediato in apertura di Gold Cup: un tremendo colpo al volto che, per fortuna, ha seminato solo una notevole ferita sopracciliare e una grande dose di paura. Tornerà, comunque, giusto il tempo di ritrovare la gamba; e magari, complice anche il nodo-Insigne, tornerà dal primo minuto già domani con il Leicester. Let’s go.

CdS