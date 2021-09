Il Napoli ha avuto l’o.k. dal Regno Unito per la deroga sulla “zona rossa”

Il Napoli, dopo l’allenamento di questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno, partirà per Leicester e lo farà con Ospina, Rrahamani e Osimhen. I tre giocatori azzurri erano in dubbio per la questione quarantena, per aver giocato nelle “zone rosse” in nazionale. La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì, quando il Governo britannico ha tolto la deroga e quindi si è sbloccata in maniera definitiva. Per Spalletti è un’ottima notizia e potrà quindi contare definitivamente sui giocatori per l’esordio in Europa League contro la squadra di Brendan Rodgers.

Fonte: Pino Taormina il Mattino