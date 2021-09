Hirving potrebbe essere schierato  dall’inizio al posto di Insigne. Una chance per rompere il digiuno

Il Chucky d’Inghilterra: e d’accordo, in Messico il suo soprannome si pronuncia come si legge, con la U, ma tutto sommato domani nessuno ne farà una questione linguistica. Anzi: il fatto saliente è esserci, giocare dall’inizio come a Marassi con il Genoa dopo la panchina con la Juve e soprattutto darci dentro. A sinistra, con ogni probabilità, al posto di Insigne: a prescindere dalla convocazione, infatti, è difficile che il capitano possa presentarsi dal primo minuto dopo la contusione al ginocchio destro rimediata proprio con i bianconeri sabato al Maradona. Niente rischi, all’alba di una maratona di sei partite che vedrà il Napoli in campo una volta ogni tre giorni fino al 30 settembre, e soprattutto niente paura: Lozano magari sarà un po’ indietro, certo, ma è pur sempre un uomo in grado di cambiare passo, puntare e dribblare. E di fare gol.

Fonte: F. Mandarini (CdS)