Gallo, giornalista: “Il Leicester ha una squadra forte e solida”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista, ecco le sue parole: “Europa League obiettivo primario? Con la nuova formula, decisamente più interessante, è più complessa. Il Leicester sulla carta è più forte del Napoli. Io ritengo che il Napoli abbia spesso sottovalutato gli impegni europei, tranne che con Benitez e Ancelotti. Ma il Napoli ha bisogno di arrivare tra le prime 4 per la sopravvivenza. Non andarci potrebbe essere la molla per abbandonare il vecchio parco calciatori. L’anno scorso il Leicester è stato a lungo tra le prime 4, crollando un po’ alla fine. La squadra resta forte e solida, da anni è nei primi posti, ha giocatori interessanti. Chiaramente questa è la partita più importante e in linea di massima la Premier League è un campionato migliore della Serie A“.