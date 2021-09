[Foto] – Tra poco si parte, concluso l’allenamento a Castelvolturno

Giornata di vigilia. Il Napoli è atteso dalla gara d’esordio di Europa League domani in Inghilterra contro il Leicester. La squadra partirà tra poco. A Castelvolturno si è appena concluso l’allenamento del mattino. Durante la seduta, dopo una prima fase di torelli e rapidità la squadra ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tattica e esercizi su palle inattive. La situazione in merito agli infortunati:

Meret ha svolto terapie e lavoro in palestra

Lobotka e Demme personalizzato in campo.

Mario Rui ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo.