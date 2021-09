De Laurentiis accompagnerà la squadra in Inghilterra

Ieri la squadra, dopo una prima fase di lavoro tattico, ha svolto allenamento finalizzato alla forza. Si lavora sui dettagli per la trasferta inglese. Il Napoli partirà oggi nel primo pomeriggio dopo l’allenamento mattutino a Castel Volturno. In Inghilterra, salvo impegni dell’ultima ora, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto Spalletti ragiona sulla formazione in attesa di novità su Insigne e Mario Rui. Non ci saranno, tra gli altri, Demme (che ha svolto lavoro personalizzato sul campo) e Lobotka, ma Anguissa già con la Juve ha dimostrato parte del suo valore. Scalpita Lozano in attacco dopo l’iniziale panchina contro la Juventus. Osimhen, che lunedì aveva lavorato a parte, sta bene. D’altronde, il Napoli ha fatto di tutto affinché ci fosse.

Fonte: F. Tarantino (CdS)